Lech Poznań przed trudnym zadaniem. Trener Mariusz Rumak: "Niech to będzie lekcja i nauczka dla nas wszystkich"

Na Górny Śląsk poznaniacy udadzą się bez czterech zawodników. Wśród nich jest Afonso Sousa, który z powodu urazu pleców nie trenuje z zespołem. W autokarze do Zabrza zabraknie również Filipa Marchwińskiego. Ten w meczu z Rakowem zobaczył czwartą żółtą kartkę i musi pauzować w 24. kolejce ekstraklasy. Najbliżej powrotów są Filip Dagerstal i Mikael Ishak. Jednak ich również zabraknie w składzie Kolejorza.

- Mika bardzo chce już zagrać. Częściowo trenuje z zespołem, jednak cały czas bez kontaktu z przeciwnikiem. Jego frustracja, oraz moja frustracja jest bardzo duża. Co tydzień otrzymujemy informacje od lekarzy, że jeszcze nie nie może grać. Robimy badania, a sztab medyczny, któremu ufamy w stu procentach, mówi, że to nie jest jeszcze bezpieczne. Nasza wspólna odpowiedzialność jest taka, aby Mikaela do tego przygotować. Problemem nie jest ból, tylko to, aby uraz się nie odnowił. Ryzyko jest takie, że gdyby dostał w to samo miejsce, to będzie od początku ta sama historia