Lech Poznań przedstawił trenera rezerw. To były lechita i reprezentant Polski

- Zdążyłem poznać specyfikę rezerw jeszcze jako zawodnik, a następnie pracowałem w młodzieżowych zespołach i przy Bułgarskiej. Liczę, że to pomoże efektywnie rozwijać mi chłopaków, bo to pozostaje celem nadrzędnym tej drużyny. Będziemy również dążyć do tego, by stworzyć zespół grający fajny futbol, budujący się na zwycięstwach. Chłopcy z akademii potrafią grać w piłkę i mimo że znajdują się teraz w trudnym momencie, to po urlopach weźmiemy się do mocnej pracy, by móc patrzeć z optymizmem już tylko do przodu