Lech Poznań przekreślił swoje szanse na grę w Europie. Po remisie w Łodzi z Widzewem sezon można uznać za zakończony

Lech Poznań walczył o europejskie puchary

Lech Poznań przyjechał w niedzielę do Łodzi, aby ratować resztki honoru. Ten sezon w wykonaniu Kolejorza jest wyjątkowo nieudany. Jednak do spotkania z Widzewem nie był jeszcze zakończony. Lechici cały czas walczyli o europejskie puchary . Warunek po zakończonym spotkaniu Warty z Legią był jeden, poznaniacy musieli wygrać wszystkie mecze i liczyć, że Wojskowi potkną się w swoim ostatnim pojedynku.

Lechowi w końcu się chciało

W pierwszych fragmentach gra Lecha nie wyglądała źle, by nie powiedzieć, że dobrze. Poznaniacy grali z werwą i próbowali tworzyć sytuacje. Pierwszą z nich stworzył Joel Pereira, jednak jego dośrodkowanie było zbyt mocne, aby Kristoffer Velde mógł do niego doskoczyć. To właśnie Norweg był bardzo aktywny w pierwszej części spotkania. Dwukrotnie był obalany w polu karnym, ale sędzia Lasyk ani jego koledzy w wozie VAR nie dopatrzyli się przewinienia ze strony widzewiaków. Co więcej, Velde otrzymał żółtą kartkę za symulowanie, choć kamery dały jasną odpowiedź, że skrzydłowy Kolejorza był minimalnie zahaczony.