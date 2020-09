Lech Poznań: Robert Gumny pożegnał się z kibicami. "Przez ostatnie kilkanaście lat był to mój drugi dom"

Robert Gumny w Kolejorzu spędził całą swoją dotychczasową karierę. Zanim trafił do wronieckiej części Akademii Lecha, trenował w niej już w Poznaniu. Po tych latach nie miał okazji pożegnać się z kibicami na stadionie. Postanowił to zrobić za pomocą Instragrama.

Piłkarz napisał: "Lech Poznań to spora cześć mojego życia: pierwsze piłkarskie wspomnienie, pierwszy trening, pierwsze przyjaźnie, zwycięstwa i porażki, pierwsze sukcesy, ale także kontuzje. Przez ostatnie kilkanaście lat był to mój drugi DOM. Dom, w którym spełniałem swoje marzenia - o obozie z pierwszą drużyną, debiucie w ekstraklasie, golu przy Bułgarskiej, powołaniu do reprezentacji Polski".

Czytaj też: Lech Poznań transfery: Robert Gumny oficjalnie odchodzi z Kolejorza i dołącza do Augsburga. Przejdzie do Bundesligi