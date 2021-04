Lech Poznań rozważa zatrzymanie Niki Kvekveskiriego. Maciej Skorża widzi tego piłkarza w drużynie, ale ten ma na stole inne oferty

Nika Kvekveskiri przyszedł do Lecha Poznań w ostatniej chwili. Był to transfer z gatunku tych "last minute", bo Radosław Murawski, z którym Kolejorz podpisał kontrakt, wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2021 roku. Gruzin miał być zawodnikiem tymczasowym, zastępstwem. Zresztą Lech nie pierwszy raz przerabia taką sytuację, bo rok temu było podobnie, kiedy zakontraktowany Alan Czerwiński nie mógł przyjść od razu do klubu, a w jego miejsce sprowadzono Bohdana Butko, który rozwiązał problem braku na czas byłego obrońcy Zagłębia Lubin. Jak widać, historia lubi się powtarzać, bo Kvekveskiri w ostatnich meczach pokazał, że zasługuje na grę w pierwszym składzie i nie jest w żaden sposób "gorszy" od innych zawodników Lecha .

Gruzin do końca 2020 roku był zawodnikiem Kazachskiego Tobyłu Kostanaj. Nikt go stamtąd nie wyganiał, lecz sam piłkarz, mający na koncie 36 meczów w reprezentacji swojego kraju i będący do niej regularnie powoływany, chciał spróbować swoich sił w Europie. Był bliski podpisania kontraktu z wegierskim Honvedem, ale to ostatecznie nie doszło do skutku. W Polsce piłkarzem zainteresował się Lech, a wcześniej z zawodnikiem konkretnie rozmawiała Stal Mielec.