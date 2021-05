Lech Poznań sonduje trenera do sztabu. Maciej Kędziorek może dołączyć do Lecha Poznań. Co z transferem Jesusa Jimeneza?

Maciej Kędziorek to 40-letni trener, którego kibice oprócz pracy szkoleniowej mogą kojarzyć m.in. z programu Liga.pl, który był emitowany w "Kanale Sportowym". Wówczas występował w tym publicystycznym programie o PKO Ekstraklasie obok Łukasza Trałki, Michała Żewłakowa i Jakuba Wawrzyniaka, gdzie w interesujący sposób omawiał sposób grania wybranych zespołów z ligi. Z programu odszedł szybciej, niż on został zawieszony, ponieważ otrzymał propozycje pracy w Arce Gdynia, gdzie pracuje do dziś. Wcześniej był kojarzony jako wieloletni asystent Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa, gdzie pracował przez 3,5 roku (2016-2019). Macie Kędziorek uchodzi za eksperta w temacie stałych fragmentów gry, z czym Lech Poznań miał ogromne problemy w ostatnim sezonie i jego zatrudnienie mogłoby być lekarstwem na te problemy.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl w czwartek informował, że Maciej Kędziorek miał dołączyć do sztabu Wisły Płock, ale miał dostać lepszą ofertę. Według naszych informacji ta oferta jest z Lecha Poznań, gdzie 40-letni trener miałby dołączyć do Rafała Janasa. Szkoleniowiec miałby dołączyć do Lecha Poznań po sezonie, bo aktualnie walczy z Arką Gdynia o awans do PKO Ekstraklasy. Próbowaliśmy się skontaktować z Maciejem Kędziorkiem, ale niestety się nie udało.

Lech Poznań negocjuje transfer Jesusa Jimeneza z Górnika Zabrze do Lecha Poznań. Zawodnik ma wpisaną w kontrakcie klauzulę w wysokości 900 tysięcy euro. Obecnie trwają negocjacje na temat zmniejszenia tej kwoty, bo Hiszpan ma rok do końca kontraktu i ostateczna kwota za transfer ma być niższa. W negocjacje miał się zaangażować sam prezes Kolejorza - Piotr Rutkowski. Do porozumienia jeszcze trochę brakuję. Podobno Lech nie jest jedynym klubem zainteresowanym Hiszpanem.