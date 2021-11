Lech Poznań spróbuje odblokować skuteczność w meczu z Wartą. Czy Mikael Ishak przełamie się w derbach? Maciej Skorża jest spokojny

- Wiem jakie to przeżycie, bo świetnie pamiętam swój debiut. Graliśmy na wyjeździe z Odrą Wodzisław i wygraliśmy 2:1. Też miałem w swoim zespole piłkarzy starszych od siebie, jak choćby Jacek Dembiński czy tak doświadczonych jak Paweł Kryszałowicz i Marcin Wasilewski. Takie rzeczy nie zapomni się do ostatnich dni, więc wiem w jakim wspaniałym momencie jest Dawid. Dla każdego młodego trenera praca w ekstraklasie to spełnienie marzeń. Życzę mu więc samych sukcesów, oczywiście od poniedziałku, samych zwycięstw i żeby zawojował tę ekstraklasę. Bardzo dużo dobrych opinii krąży o nim w środowisku i trzymam kciuki, by jego kariera obfitowała w zwycięstwa