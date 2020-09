Lech Poznań sprowadza nowego napastnika. Muhammad Awad w środę przejdzie testy medyczne

Na Bułgarską zmierza nowy napastnik Grzegorz Dembiński

Mikael Ishak niebawem przestanie być jedynym zdrowym napastnikiem Lecha Poznań. W drodze do Kolejorza jest Muhammad Awad, napastnik Maccabi Hajfa. W środę przejdzie testy medyczne w Poznaniu i przeniesie się na zasadzie wypożyczenia do Lecha - poinformował we wtorek izraelski klub.