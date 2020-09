Lech Poznań: Sytuacja w ataku jest dramatyczna. Kontuzjowany Filip Szymczak przejdzie dodatkowe badania. Czy będzie nowy napastnik?

Zobacz też: Robert Gumny pożegnał się z kibicami. "Przez ostatnie kilkanaście lat był to mój drugi dom"

Tymczasem Lecha Poznań czeka prawdziwy maraton ważnych spotkań we wrześniu. Rozpocznie go sobotni mecz ze Śląskiem we Wrocławiu, potem Kolejorz wyruszy do Sztokholmu, gdzie w środę, 16 września, zmierzy się z Hammarby, w niedzielę, 20 września, zagra mecz derbowy z Wartą, a na czwartek, 24 września, zaplanowana jest III runda eliminacji Ligi Europy. Jeśli Kolejorz do niej awansuje, poleci na Kretę lub na Cypr. Po powrocie lechitów czekać będzie 27 września mecz z Pogonią.