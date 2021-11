Lech Poznań traci kluczowego zawodnika. Pedro Rebocho nie zagra do końca roku. Co z Pedro Tibą? Maciej Lehmann

Pedro Rebocho strzelił w tym sezonie jednego gola dla Lecha Poznań. Monika Wantola

Portugalczycy Pedro Rebocho i Pedro Tiba nie znaleźli się nawet na ławce rezerwowych Lecha Poznań w meczu z Wartą Poznań. Obaj są kontuzjowani. - Mamy kilka problemów z kontuzjami, ale piłkarze są pod opieką sztabu medycznego i mam nadzieję, że zagrają w derbach - mówił jeszcze w piątek trener Kolejorza Maciej Skorża. Okazało się, że urazy są poważniejsze. Rebocho z powodu kontuzji kolana wypadnie ze składu co najmniej do końca roku. Pedro Tiba powinien do gry wrócić szybciej.