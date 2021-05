Lech Poznań traci na wartości piłkarzy. Który zawodnik najwięcej stracił, a który zyskał. Wyceny graczy Kolejorza

Tydzień po zakończeniu sezonu 2020/21 w ekstraklasie, transfermarkt przeprowadził letnią aktualizację wartości rynkowych piłkarzy występujących na polskich boiskach. Oczywiście trzeba te kwoty traktować z pewnym dystansem. Wycena piłkarza przez ten portal nie musi zgadzać się z tym, za ile gotowy jest kupić lub sprzedać danego zawodnika przyszły nabywca lub klub, z którym wiąże go aktualny kontrakt. Najlepszym przykładem jest Jesus Jimenez z Górnika Zabrze. Hiszpański napastnik wyceniany jest przez transfermarkt na 1,5 mln euro, tymczasem wiadomo, że ma wpisaną kwotę odstępnego w wysokości 1 mln euro i każdy, kto będzie gotowy wyłożyć taką sumę będzie mógł go pozyskać.

Gdyby Lech Poznań zdecydował się na kupienie Hiszpana, w klasyfikacji najlepiej wycenianych piłkarzy Kolejorza byłby on dopiero na 7. miejscu. Pozycję lidera, od momentu sprzedaży Jakuba Modera do Brighton zajmuje bowiem Jakub Kamiński, wyceniany na 5 mln euro. Wartość "Kamyka" spadła jednak o 1 mln euro. To pokłosie słabej wiosny całej drużyny Lecha Poznań.