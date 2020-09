Lech Poznań tramsfery: Robert Gumny odchodzi z Kolejorza. Przejdzie do Bundesligi i dołączy do Rafała Gikiewicza w Augsburgu

- To był ciężki okres, ale myślę, że mam dobrą głowę do piłki. Nie przejmuje się tymi kontuzjami. To, co było w Gladbach... pierwszego dnia polały się łzy, ale potem wróciłem i robiłem swoją robotę. Szkoda, że ta operacja we Włoszech wyszła, jak wyszła. Tak naprawdę musiałem grać rok z bólem. Prezentowałem 50 proc. swoich umiejętności, a i tak jakoś to wychodziło. Niestety, to się posypało. Teraz była druga operacja i czuję się zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że to pokażę i zrobię poważną konkurencję w Lechu, a może i nawet w kadrze Polski. Liczę, że nie będę już odczuwał dolegliwości. Teraz jest fenomenalnie i zobaczymy, czy to się utrzyma, gdy wrócę do gry i pełni treningów – mówił w "Kanale Sportowym" Robert Gumny.

Teraz po prawie dwóch i pół roku obrońca wreszcie zrealizuje swoje marzenie o grze w Niemczech. Robert Gumny będzie pierwszym od 3 lat wychowankiem Kolejorza sprzedanym za duże pieniądze. Ostatnim był Jan Bednarek, który odszedł za ponad 6 mln euro do Southampton. Prawy obrońca rozegrał dla pierwszej drużyny Lecha Poznań 96 spotkań, w których strzelił 2 gole i zaliczył 6 asyst. W zeszłym sezonie Gumny wystąpił w 21 meczach ligowych (1 gol i 1 asysta), 2 pucharowych i 1 w drugiej lidze. Z powodu kontuzji w sezonie 2019/20 opuścił 12 spotkań.