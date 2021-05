Lech Poznań: Tymoteusz Puchacz wyjechał do Berlina. Transfer jeszcze przed Euro Maciej Lehmann

Kolejnym klubem Tymoteusza Puchacza będzie Union Berlin Grzegorz Dembiński

Jak informuje Sebastian Staszewski z Interii, obrońca Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz wyjechał we wtorek rano do Berlina na testy medyczne. Kolejorz sprzeda reprezentanta Polski do Unionu za ok 3,5 mln euro.