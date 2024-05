Lech Poznań U-19 gromi na wyjeździe Sandecję Nowy Sącz i utrzymuje pozycję lidera CLJ. Tymoteusz Gmur z dubletem

Lech wymierzył trzy ciosy w pierwszej połowie

Pod koniec pierwszej połowy lechici strzelili trzeciego gola. Akcję rozpoczął Kacper Orzechowski, który umiejętnie przyjął piłkę i zagrał do Patryka Olejnika. Autor drugiego trafienia podprowadził futbolówkę i rozprowadził ją do prawej strony, na której znajdował się Damian Sokołowski. Młodziutki obrońca bardzo dokładnie dośrodkował i piłka dotarła do Szymona Mazy. Najlepiej dysponowany napastnik juniorów starszych przyjął futbolówkę i uderzył mocno, pod poprzeczkę z półwoleja. Golkiper Sandecji był bez szans i do przerwy mieliśmy 3:0.