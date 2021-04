Lech Poznań ustami Macieja Skorży mówi wprost: Liczby są dla nas okrutne - przyznaje trener

– Elementów, które wpłynęły na tak dużą stratę do lidera jest sporo. W Lechu jestem krótko, ale liczby to przepaść. Liczby są okrutne dla Lecha, 26 punktów straty do lidera nie powinny mieć miejsca. Początek mojej pracy też jest daleki od oczekiwań, jestem rozczarowany wynikami, sytuacja wygląda źle. Do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu, już jutro chcemy wyjść z mocnym postanowieniem zrewanżowania się za ostatnią porażkę. Chcemy z determinacją zdominować rywala i wygrać mecz - powiedział Maciej Skorża.