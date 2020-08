Lech Poznań - Valmiera FC 3:0: Kolejorz wygrywa z Łotyszami po golach napastników i awansuje do II rundy kwalifikacji Ligi Europy

- Zamierzamy pokazać się w Poznaniu z dobrej strony i mamy nadzieję, że nam się to uda – deklarował trener Valmiery Tamaz Petria i trzeba przyznać, że goście długo konsekwentnie realizowali swój plan. Nie wychodziły bowiem "firmowe" zagrania Kamilowi Jóźwiakowi, który z narożnika pola karnego starał się ścinać do środka i strzelać na bramkę Łotyszy. Celownika nie miał najlepiej nastawionego też Moder. Także miękkie techniczne wrzutki Pedro Tiby najczęściej lądowały na głowach obrońców Valmiery. Kolejorz miał zdecydowaną przewagę, niemal nie schodził z połowy rywali, ale brakowało konkretów. Problemów bramkarzowi gości nie sprawił strzał Roberta Gumnego, także z wejściami Tymoteusza Puchacza z lewej strony, dobrze radzili sobie obrońcy.

Jedyną godną odnotowania sytuacją w pierwszej odsłonie była ta w 33. minucie. Dani Ramirez podał piętką w "szesnastce" do Pedro Tiby, Portugalczyk z 6 metrów trafił jednak w plecy obrońcy gości, a dobitka Daniego Ramireza przeleciała nad bramką. To powinien być gol.

Widać było, że jeśli Lech chce rozmontować defensywę Valmiery musi zagrać szybciej i dokładniej. Do 58. minuty goście jednak nie dali się zaskoczyć. Wtedy podopiecznym Dariusza Żurawia dopisało trochę szczęście. Jóźwiak wygrał "przebitkę" przed polem karnym, piłka trafiła do Modera, który znów zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka po rykoszecie od Celestine trafiła w słupek, a tam już czekał na nią Mikael Ishak, który błyskawicznie wystartował w momencie strzału i z bliska skierował ją do siatki.

To był drugi gol w Szweda w trzecim występie w niebiesko-białych barwach.