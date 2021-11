Lech Poznań w derbach pokonuje Wartę Poznań 2:0. Kolejorz odblokował się po przerwie. Gole Milicia i Ishaka dają zwycięstwo

- To nie był dla nas szczęśliwy mikrocykl - mówił przed meczem trener Lecha Poznań Maciej Skorża. Kontuzje odnieśli Pedro Tiba oraz Pedro Rebocho i zabrakło ich w tym pojedynku.

Lecz nawet bez dwóch Portugalczyków, Kolejorz był zdecydowanym faworytem. Warta przecież ma większe problemy personalne i na dodatek przyszło jej grać przy Bułgarskiej, gdzie Kolejorz rzadko oddaje punkty.

Warta w pierwszej odsłonie zagrała tak, jak się wszyscy tego spodziewali.

- Przygotowujemy się na to, że to Lech będzie w posiadaniu piłki, a my większość czasu spędzimy w obronie. Oglądaliśmy jego ostatnie spotkania i wiemy, że jest możliwość, aby bronić nisko i kontrować - mówił przed derbami szkoleniowiec Zielonych Dawid Szulczek, a jego podopieczni z żelazną konsekwencją wykonywali przedmeczowe założenia.

Filip Bednarek i Łukasz Trałka po derbach Poznania: Lech - Warta