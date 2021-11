Lech Poznań w środę musi wykonać zadanie. Obowiązkiem jest awans z Garbarnią do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski Dawid Dobrasz

Artur Sobiech w meczu z Garbarnią powinien zagrać od pierwszej minuty. W 12 spotkaniach strzelił do tej pory tylko jednego gola - w meczu pucharowym ze Skrą Częstochowa. Tomasz Kowalczyk

Lech Poznań jest na dobrej drodze do realizacji założonego celu wynikowego do końca roku, jaki zapowiedział Maciej Skorża na konferencji prasowej przed Piastem Gliwice. - 15 punktów i awans w Pucharze Polski - mówił szkoleniowiec Lecha mając na myśli pozostałe wówczas do końca 2021 sześć spotkań. Dwa z nich Lech już wygrał, a w środę przyjdzie czas na wyjazdowe starcie pucharowe z Garbarnią Kraków o nietypowej godzinie, bo o 11.45. Dla Lecha będzie to 38 mecz w 1/8 finału krajowego pucharu.