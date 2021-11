Lech Poznań - Warta Poznań: Kibice zgromadzeni na Starym Rynku podziwiali koziołki przystrojone w barwach poznańskich klubów

Na takie dni kibice Warty oraz Lecha Poznań czekają cały rok. Po zeszłorocznym awansie Zielonych do rozgrywek PKO Ekstraklasy, w stolicy Wielkopolski znów możemy cieszyć się starciami derbowymi. W południe, na trzy godziny przed rywalizacją obu drużyn, sympatycy poznańskich zespołów pojawili się na Starym Rynku, by ponownie, jak przed rokiem, zobaczyć tradycyjne koziołki na wieży ratuszowej w szalikach Lecha i Warty.Derby Poznania to prawdziwy rarytas dla wielkopolskich kibiców i wyjątkowy pojedynek w naszym kraju, wszak pomiędzy obiema drużynami nie ma żadnych animozji. Kibice obu klubów potrafią się zjednoczyć i wspólnie świętować tak wyjątkowe spotkanie, na które w Poznaniu czekano 25 lat. Nawet siedząc razem na trybunach stadionu przy Bułgarskiej.Zobacz zdjęcia w galerii ---->Filip Bednarek i Łukasz Trałka po meczu derbowym:Kibice przeszli wspólnie na stadion przy BułgarskiejTrybuny na meczu Lech - Warta. Prawie 23 tysiące kibiców było na święcie poznańskiej piłkiOceny piłkarzy Lecha i Warty Poznań

Waldemar Wylegalski