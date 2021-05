Lech Poznań wezwał zawodników z rezerw Kolejorza do pierwszego zespołu. To Szramowski i Karbownik. Czy szykują się debiuty wychowanków?

Karbownik to również mistrz Polski juniorów starszych. Po to trofeum sięgał z Lechem w 2018 roku i był jedną z kluczowych postaci tego zespołu.

Przed młodzieżowcami nadarza się okazja do debiutu w pierwszym zespole, której jeszcze nie dostali. Ze względu na rozczarowujące wyniki, Kolejorz w ostatnich dwóch spotkaniach tego sezonu zagra o przysłowiową "pietruszkę", wobec tego trener Maciej Skorża chce sprawdzić innych zawodników, niż do tej pory.

Z pierwszym zespołem Lecha przebywa także Jakub Niewiadomski, na co dzień wypożyczony do GKS Jastrzębie. 19-latek ze względu na egzaminy maturalne przyjechał do Poznania, a szkoleniowiec Kolejorza postanowił wykorzystać okazję do podpatrzenia lewego obrońcy na treningach. To może okazać się kluczowe dla młodego piłkarza, który po sezonie powróci na stałe do Lecha, a trener będzie mógł podjąć decyzję na temat jego dalszej przyszłości. Do matury, wraz z Jakubem Niewiadomskim, przystąpił m.in. wspomniany już Szramowski.