Lech Poznań wyciągnie wnioski i konsekwencje po fatalnych przegranych ze Stalą Mielec i Podbeskidziem. Co się zmieni w Kolejorzu?

Lech Poznań jest rozbity po porażkach z dwoma najsłabszymi zespołami w PKO Ekstraklasie - Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała. Swoją postawą i zachowaniem dobija też swoich kibiców, dla których ten sezon jest już wystarczająco ciężki. Dodatkowo zupełnie inaczej początek swojej pracy przy Bułgarskiej wyobrażał sobie Maciej Skorża. W klubie po tych meczach chcą wyciągnąć konsekwencje, ale też i wnioski, które ma już nowy trener. Co nastąpi w Lechu Poznań?

Po meczu ze Stalą Mielec w klubie zapanowała ogromna złość. Zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie. Jeśli zawierzyć słuchom z klubowych korytarzy, to przy Bułgarskiej dawno nie widziano tak wściekłego Piotra Rutkowskiego, który ma poczucie, że "Lech stał się pośmiewiskiem". Prezes odbył rozmowę z trenerem Maciejem Skorżą, który ma pełne jego poparcie. Obaj panowie podjęli pewne decyzje względem konsekwencji dla zespołu po dwóch ostatnich (i nie tylko) meczach, a także w kontekście przyszłości zespołu. Lech Poznań przegrał ze Stalą Mielec 1:2 po kuriozalnej końcówce meczu

Co zauważył trener Skorża? Maciej Skorża zdał sobie sprawę, z jakimi problemami ma do czynienia i co musi zrobić, żeby odmienić Kolejorza. Trener zauważył, że w drużynie jest za mało charakteru, a są piłkarze, których można uznać jako "święte krowy". Tak też było za kadencji Dariusza Żurawia. Można domyślać się, o kogo chodzi, ale na pierwszy front po tej rundzie wysuwają się dwa nazwiska: Pedro Tiba i Dani Ramirez. Maciej Skorża chce jasno uzmysłowić takim zawodnikom, że nie mają pewnego miejsca w drużynie. Tym bardziej że do klubu ma dołączyć kilku nowych piłkarzy.

Jeśli mają dołączyć, to będą też odchodzić. W klubie jednak są dalecy od rewolucji, ale widzą potrzebę przewietrzenia szatni z kilku nazwisk. Na pewno w klubie nie zobaczymy w kolejnym sezonie wypożyczonych Wasyla Krawca i Niki Kaczarawy. Ważą się losy Thomasa Rogne, którego kontrakt wygasa z końcem roku. Choć w drużynie pełni ważną rolę (kapitan), to nad tym nazwiskiem pojawia się znak zapytania. Co do reszty nazwisk Maciej Skorża ma jeszcze podejmować decyzje w kontekście ewentualnych ofert za piłkarzy czy też transferów do klubu.

Piłkarze dostaną po kieszeni Porażki ze Stalą i Podbeskidziem także będą miały swoje poważne finansowe konsekwencje dla piłkarzy. W klubie zastanawiają się, w jaki sposób będzie to rozwiązane. Być może te dwa mecze spowodują zamrożenie w przyszłości premii dla zawodników. Sam sytem premiowy także może ulec zmianie. W tygodniu ma odbyć w tej sprawie spotkanie z radą drużyny. Zobacz też: Lech II Poznań bezbramkowo remisuje drugi raz z rzędu. Tym razem z Garbarnią Kraków. Rezerwy Lecha nie opuszczą na razie strefy spadkowej Będa zmiany w sztabie Maciej Skorża po pierwszych dniach nie chciał podejmować decyzji. Jednak do pierwszych wniosków doszedł bardzo szybko - będą zmiany w sztabie szkoleniowym, w którym także ma polecieć kilka głów. Poczyniono także już pierwsze kroki w kontekście nowych ludzi wokół trenera Skorży. Niestety nie udało się ustalić, o kogo chodzi. Zmiany m.in. można spodziewać się wśród trenerów od przygotowania fizycznego.

Czy te zmiany przyniosą coś pozytywnego? Na pewno można stwierdzić, że w klubie do nich dojdzie i zapowiadają się odejścia z Lecha, jeśli chodzi o pracowników. To zresztą można wyczuć z otoczenia Piotra Rutkowskiego. Prezes najwyraźniej zdał sobie sprawę, jaki zjazd w ostatnich miesiącach zaliczył Lech Poznań i jakie (znowu) jest postrzeganie klubu w kraju oraz wśród własnych kibiców. Czas "świętych krów" ma dobiec końca. Zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Można tylko żałować, że nastąpiło to tak późno, bo przez stracony w tym roku czas kryzys tylko się pogłębił. Follow https://twitter.com/dobraszd?ref_src=twsrc%5Etfw Zobacz oceny piłkarzy za mecz ze Stalą: