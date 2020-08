Lech Poznań wysyła swoich piłkarzy na mecze reprezentacji. Debiutanckie powołanie dla Jakuba Modera. Jest także Kamil Jóźwiak

Kariera Kamila Jóźwiaka przebiega w zaplanowanym tempie i ma on już za sobą kilkuminutowy debiut w kadrze Jerzego Brzęczka w ostatnim rozegranym przez nią meczu 19 listopada przeciwko Słowenii (3:2). Tego samego nie można powiedzieć o Kubie Moderze. Pomocnik Kolejorza jeszcze rok temu nie znalazł się w kadrze Jacka Magiery na mistrzostwa świata U-20 w Polsce. Zaliczył tylko jedno spotkanie w reprezentacji U-21, ale rewelacyjna runda wiosenna w wykonaniu Modera sprawiła, że teraz to Jerzy Brzęczek zaprosił go na najbliższe zgrupowanie kadry seniorów.

