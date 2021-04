Lech Poznań z pierwszym transferem na 100-lecie klubu. Nika Kwekweskiri podpisał kontrakt z Kolejorzem. Zostanie na dłużej

Warta Poznań ma lidera z krwi i kości. Łukasz Trałka rozgrywa sezon życia. Jest dla Zielonych jak Pirlo czy Maldini

Jest ważną postacią nie tylko Warty Poznań, ale całej poznańskiej piłki nożnej. - Cieszę się, że jest z nami w zespole i pracuje, daje asysty, próbuje wziąć na siebie ciężar gry. To jest taki Paolo Maldini i Andrea Pirlo Warty Poznań. Oby zdrowie pozwalało na grę, bo on cały czas czerpie z tego taką radość, jakby za każdym razem debiutował - powiedział niedawno o Łukaszu Trałce trener Zielonych Piotr Tworek. 37-letni pomocnik rozgrywa swój 18. sezon w ekstraklasie. Najlepszy w karierze pod względem liczb. Ma na swoim koncie 3 gole i 6 asyst. Więcej bramek, bo 6 zdobył co prawda w sezonie 2017/18, ale nie miał wtedy żadnej asysty. W klasyfikacji kanadyjskiej Łukasz Trałka wyprzedza teraz Pedro Tibę (3 gole, 5 asyst) czy Dani Ramireza (5+2). Gorsze od niego liczby mają też Bartosz Kapustka czy Luquinhas. To obrazuje, jaki sezon rozgrywa pomocnik Zielonych.