Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze w PKO Ekstraklasie przy udziale publiczności. Rząd otwiera stadiony

Rząd od 15 maja dopuszcza wpuszczenie kibiców na trybuny w liczbie 25 proc. pojemności obiektu. Zatem mecz ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze będą mogli obejrzeć kibice w liczbie ok. 10 500. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę, 16 maja na godz. 17.30. Będzie to pierwszy mecz w Poznaniu z kibicami od 19 września 2020 roku, czyli derbów Poznania pomiędzy Lechem a Wartą, na którym było prawie 18 tys. ludzi.

Z kolei drugi poznański klub - Warta - niestety nie zagra już w tym sezonie przed własną publicznością. Zieloni sezon zakończą na stadionie Cracovii, a mecz odbędzie się o tej samej godzinie, co spotkanie Lecha.

Decyzja rządu oznacza także, że mecz reprezentacji Polski w Poznaniu z Islandią (8 czerwca o godzinie 18.00) odbędzie się z udziałem publiczności. Będzie to ostatnie spotkanie kadry przed wylotem na Euro 2020. Polska rozegra jeszcze jeden mecz wcześniej z udziałem publiczności. Będzie to spotkanie towarzyskie we Wrocławiu z Rosją (1 czerwca o godzinie 20:45). Otwarcie stadionów w Polsce to dobra informacja dla... UEFY. Na 26 maja zaplanowany jest w Gdańsku finał Ligi Europy, który także będzie mógł odbyć się z udziałem publiczności.