Lech Poznań żegna się z obrońcą. Wzmocni drużynę beniaminka ekstraklasy

Alan Czerwiński odchodzi z Lecha Poznań

Czerwiński z Lechem Poznań podpisał kontrakt zimą 2020 roku, po tym jak wygasła mu umowa z Zagłębiem Lubin, jednak do zespołu dołączył dopiero latem. Prawy obrońca był jednak kuszony przez włodarzy klubu z Bułgarskiej, aby dołączył szybciej do zespołu, jednak Miedziowi postawili zaporowe warunki i zażądali od lechitów aż 700 tysięcy euro.

31-latek w styczniu 2023 roku przedłużył umowę z Lechem do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Już teraz wiemy, że tego kontraktu nie wypełni. A to dlatego, że Czerwiński we wtorek podpisał kontrakt z GKS Katowice, czyli beniaminkiem ekstraklasy. To oznacza, że po 7 latach powraca do zespołu ze Śląska, w którym 2016 i 2017 roku zdobył nagrodę "Złotego Buka" dla najlepszego piłkarza roku GieKSy. Czerwiński od poniedziałku przebywał właśnie w tym klubie na testach medycznych.