Lech Poznań zmienia zasady premiowania piłkarzy na 100-lecie klubu - pieniądze za trofea. Odbyło się spotkanie zarządu z radą drużyny

Lech Poznań może zadziałać? Gergo Lovrencsics i Barry Douglas opuszczają swoje kluby. Kibice namawiają ich do powrotu do Kolejorza

Gergo Lovrencsics i Barry Douglas to mistrzowie Polski z Lechem Poznań w 2015 roku, gdy zespół prowadził Maciej Skorżą. Teraz odchodzą ze swoich klubów. Ferencvaros oficjalnie podał, że nie przedłuży kontraktu z 33-letnim kapitanem, 31-letni Barry Douglas opuszcza natomiast Blackburn Rovers, do którego był wypożyczony z Leeds. Pod wpisem Szkota na Twitterze pojawiło się ponad 120 komentarzy, większość to kibice Kolejorza, którzy namawiają lewego obrońcę na powrót do Poznania.