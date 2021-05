Lech Poznań znowu się skompromitował. W Kolejorzu nic nie działa. Lech Poznań porażką ze Stalą Mielec zadał kolejny cios w serca fanów

- Chcemy z determinacją zdominować rywala i wygrać mecz - mówił przed meczem trener Kolejorza Maciej Skorża. Jego zespół dominował, miał przewagę, ale wymiernych efektów nie było, bo z determinacją grał tylko Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca wyprowadził Lecha na prowadzenie, ale nie był w stanie uratować drużynę przed kolejnym blamażem, bo w defensywie poznańskiego klubu grają zawodnicy, których trudno nazwać nawet amatorami.

To, co dzieje się wiosną, jest najbardziej istotne - Mariusz Rumak

Lechowi do 81. minuty brakowało pomysłu i szybkości, by skruszyć mur obronny Stali Mielec. Poznaniacy przez większość meczu rozgrywali atak pozycyjny, ale tak przewidywalnie i wolno, że przypominało to przedsezonowy sparing. Goście okopali się na własnej połowie i czekali na okazje do kontr. A, że Lech nie potrafił w pierwszej połowie wykreować sobie okazji bramkowej, to z boiska wiało nudą.