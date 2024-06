Lech Wałęsa w Poznaniu: "4 czerwca powinien być dniem wolnym od pracy!" Prezydent odebrał nagrodę "Za Odwagę". Zobacz zdjęcia

35. rocznica wyborów z 1989 roku - świętowanie odwagi i wolności

- 4 czerwca - jesteśmy przekonani - powinien stać się oficjalnym państwowym, świętem wolności i demokracji, dniem wolnym od pracy , tak byśmy mogli wspólnie, z uśmiechem na twarzach, z przyjaciółmi, w domach, firmach i przestrzeniach publicznych w atmosferze ciepła i serdeczności cieszyć się z uzyskanych praw i swobód. Wybory zmieniają świat i chcemy to doceniać i promować, jako radosne święto Państwowe dla wszystkich, dla każdego - napisano.

Lech Wałęsa: Życie składa się z przypadków i okazji

- Jak patrzę na swoje życie to całe składa się z przypadków i okazji. Tylko, że nie każdy potrafi te okazje wykorzystać - powiedział prezydent.

Wałęsa przedstawił również trzy uwagi, które należy wpisać do programów partyjnych, a które mają doprowadzić do tego, żeby w państwie nie było nadużyć czy oszustw. Są to: tylko dwie kadencje na każdym stanowisku, ten kto był wybrany, zawsze może zostać odwołany i czytelność finansowania.