Lednica 2024: Trwa XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych. "Wracaj do domu!" to hasło tegorocznego wydarzenia. Zobacz zdjęcia

- W tym roku, tak jak w każdym domu, chcemy zaprosić Was do wspólnego stołu, by porozmawiać o Waszych relacjach z innymi, doświadczeniach i radościach. By wspólnie karmić się Chlebem i dziękować za to co dobre. A przede wszystkim by być RAZEM! Dom to nie budynek, to LUDZIE. Dlatego wyczekujemy Was na Polach Lednickich 1 czerwca 2024.