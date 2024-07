Legenda Warty dołącza do Lecha Poznań. Swoim doświadczeniem ma wspomóc akademię Kolejorza Bartosz Kijeski

Przybycie Alexa Douglasa to nie jest jedyne wzmocnienie Lecha Poznań we wtorek. 9 lipca zakontraktowany został również inny zawodnik z formacji defensywnej. Adrian Lis, były bramkarz Warty Poznań dołączył do Kolejorza i będzie wspierał klubową akademię.