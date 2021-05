Łejerska jajecznica z 300 jaj, czyli doskonały przepis na powrót uczniów do szkół bez stresu

Tymoteusz Puchacz żegna się z kibicami Lecha Poznań: "Jeszcze tu wrócimy i zdobędziemy Puchar oraz mistrzostwo Polski"

We wtorek oficjalnie Tymoteusz Puchacz odszedł z Lecha Poznań do Unionu Berlin. Wychowanek Kolejorza był jednym z tych zawodników, którzy najmocniej utożsamiali się z klubem z Bułgarskiej, do którego trafił w wieku 14 lat. Dzień po oficjalnym potwierdzeniu transferu Puchacz pożegnał się z kibicami i Lechem za pośrednictwem swojego konta na Instagramie.