- Zanim terytorialsi przystąpili do skoku do wody z pokładu śmigłowca Mi-17, musieli przejść instruktaż z personelem pokładowym PJOS – mówi por. Anna Jasińska – Pawlikowska z 12 WBOT. - Kolejną weryfikacją był test z pływania pod okiem instruktorów z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz OSP Łubowo. Trzecim elementem było sprawne przemieszczenie się sekcją na pokład śmigłowca, który wykonał lot nad jezioro a następnie skoki żołnierzy do wody, z tylnej rampy i dopłynięcie do brzegu. Każdy żołnierz miał na sobie podczas tego zadania kamizelkę do pracy na wodzie.