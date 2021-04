Leśnicy z Nadleśnictwa Włoszakowice znaleźli otrutego orła bielika. Udało się go uratować. Bielik znów szybuje w przestworzach

Orła bielika znaleźli leśnicy z Nadleśnictwa Włoszakowice. Ich niepokój wzbudziło zachowanie ptaka, bielik nie potrafił wzbić się w powietrze. Odłowili go ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów i przekazali do Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Okazało się, że był otruty. Zajął się nim Henryk Mąka. Zastosowane leczenie przyniosło efekt.

- Ważne jest to, aby pomoc opierała się przede wszystkim na wiedzy, a nasze działania żeby były szybkie, zdecydowane i skutecznie – uważa Mąka i dodaje, że należy tak postępować, ponieważ dla dziko żyjących ptaków tak bliski kontakt jest stresem.

Po 10 dniach leczenia bielik był gotowy do powrotu na łono natury. Miłośnicy ptaków mogą go śledzić, ponieważ został zaobrączkowany przez prof. Mizerę. Bielik wrócił do Nadleśnictwa Włoszakowice, w okolice miejsca, gdzie został znaleziony.