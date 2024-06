Leśnicy z Wielkopolski uratowali dwa młode bieliki. Pisklęta spadły na ziemię wraz z gniazdem! Teraz ptaki wracają do formy pod Poznaniem

- Tym razem była to nietypowa sytuacja, jednak właśnie mamy czas podlotów – informuje Dariusz Kociubiński, nadleśniczy Nadleśnictwa Góra Śląska. - To młode ptaki, które już opuściły gniazdo, ale wciąż znajdują się pod opieką rodziców. Są przez nich regularnie karmione, a same potrafią już czasem nieco fruwać. Pamiętajmy, jeśli siedzący na ziemi ptak nie jest ewidentnie ranny albo nie znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu ze strony pojazdów, albo innych zwierząt – nie ruszajmy go. W razie wątpliwości skontaktujmy się ze specjalistą. Pamiętajmy o tym, by nasza chęć niesienia pomocy, choć jak najbardziej zrozumiała, nie przyniosła szkody zwierzęciu.