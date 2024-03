Licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto domy i mieszkania od komornika. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! Zobacz zdjęcia

Najtańsze domy i mieszkania na licytacjach komorniczych w Wielkopolsce

Ceny, które należy zapłacić za nieruchomości, są dużo niższe niż te rynkowe. Domy i mieszkania są za to w stosunkowo dobrym stanie, często także w dobrych lokalizacjach. Osoby poszukujące nowego miejsca zamieszkania powinny je sprawdzić, gdyż będą miały okazję sporo zaoszczędzić.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.