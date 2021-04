"Liczy się Polska" z 770 mld zł ze środków unijnych. Do Wielkopolski ma trafić do 70 mld zł. Radna PiS apeluje do Koalicji Obywatelskiej

Zobacz także: Koniec nauki zdalnej, dzieci wracają do szkół?

Do Wielkopolski ma trafić około 70 mld zł. Kwota ta wynika z podziału ogólnej puli w przeliczeniu na mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących dany powiat.

Zieliński wymienił również korzyści dla obywateli wynikające z poprzednich środków unijnych. - Do Wielkopolski trafiło ponad 50 mld zł w latach 2014-2020, z których zrealizowano prawie 24 tysiące projektów - powiedział. Dzięki środkom z UE udało się zrealizować m.in.: budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno-Poznań, budowę linii elektroenergetycznej Piła Krzewina-Plewiska, rozbudowę drogi wojewódzkiej 160 odc. Sowia Góra-Międzychód.

Istotną częścią konferencji było podkreślenie roli parlamentu, który zdecyduje, czy 770 mld zł trafi do Polski. - Do tej pory na przestrzeni lat uchwalenie ustaw dotyczących zasobów własnych odbywało się zawsze niemal jednomyślnie. Kwestie unijnych pieniędzy dla Polski były wyjęte z bieżącego sporu politycznego - powiedział wojewoda. Jego stanowisko poparła też Klaudia Strzelecka, radna z PiS , która apelowała do radnych poznańskich: