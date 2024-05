List poparcia w sprawie Pauliny Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego. "Nie ma lepszej kandydatki na to miejsce"

List poparcia w sprawie Pauliny Stochniałek

- Namawiam kobiety do większej aktywności w życiu publicznym i politycznym, więc nie mogłam nie zareagować. Wzmacniam głos kobiet i dziewczynek i zachęcam, do jego używania - nie mogłam więc milczeć. List poparcia w sprawie Pauliny Stochniałek podpisało wiele organizacji - napisała na swoich mediach społecznościowych Paulina Kirschke, założycielka Fundacji im. Julii Woykowskiej.

Jesteśmy przekonane i przekonani, że nie ma lepszej kandydatki na to miejsce, niż sprawująca do tej pory tę funkcję Paulina Stochniałek.

Pani marszałek Stochniałek odpowiada za obszary tradycyjnie uznawane za najbardziej problemowe: opieka zdrowotna, sprawy społeczne i edukacja to niekończące się pasmo wyzwań. W latach spokoju i prosperity wymagają wiele zarządczej uwagi, a co dopiero podczas pandemii czy w kryzysie uchodźczym!

Widząc jej codzienne zaangażowanie wiemy, jak wiele wysiłku i pracy wymaga to stanowisko. I ogromnie doceniamy jej wkład i to, w jaki sposób radzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami.

Dla nas, jako organizacji społecznych kluczowe jest jednak to, że w osobie pani marszałek znaleźliśmy partnerkę do rozmów, działań i rozwiązywania problemów społecznych. Polityczkę, która nie tylko reprezentuje Samorząd Województwa, ale uważnie słucha, jest otwarta na dyskusję, a jej drzwi - dla organizacji z całego województwa.

Pani marszałek Stochniałek podejmuje liczne działania mając na uwadze dialog z drugim człowiekiem - niezależnie od tego, czy jest to podległa jej urzędniczka, przedstawiciel organizacji pozarządowej z Wrześni czy członkini kluby seniora w Czerwonaku. Dąży do rozwiązywania problemów społecznych i edukacyjnych zawsze mając w centrum uwagi człowieka, do którego działania będą kierowane. Nie jest to powszechna postawa w dzisiejszym świecie.