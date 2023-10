Local Trends na MTP. Młodzi ludzie chcą poświęcać czas na to, żeby coś zmienić

Podczas Forum Młodych odbywała się debata pt. „Cichy krzyk młodego samorządu – młodzieżowe rady przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego w obliczu nieobywatelskiego społeczeństwa”.

- W nazwie panelu występuję słowo „nieobywatelskie”. Zastanawiam się właściwie, czy odnosi się to do młodych. Moim zdaniem obywatelskie jest, bo domaga się czegoś, chce coś zmieniać. Ma jakieś siły i zaplecze. Chce poświęcać czas na to, żeby coś zmieniać czy poprawiać na lepsze swoją okolicę