Lodowiska w Poznaniu zaczynają sezon! Zobacz cenniki i godziny otwarcia lodowisk zimą 2023/2024

Gdzie w Poznaniu iść na łyżwy?

Lodowiska Chwiałka

Dojazd do lodowiska jest łatwy dla osób korzystających z komunikacji publicznej, jak i kierowców. Przy lodowisku dostępny jest płatny parking z ok. 150 miejscami parkingowymi.

Lodowisko Malta

Ligawa przy stadionie miejskim

Godziny otwarcia i cennik poznańskich lodowisk

Stok narciarski w Poznaniu

Niezależnie od pogody w Poznaniu działa prawdziwy odkryty stok narciarski Malta Ski przy ul. Wiankowej 2. W sezonie zimowym, gdy pozwala na to temperatura, jest on naturalnie lub sztucznie zaśnieżany. Stok ma 150 metrów długości, od 15 do 30 metrów szerokości i 18 stopni średniego nachylenia. Dostępne są przy nim dwa wyciągi - krzesełkowy o przepustowości 800 osób/h oraz talerzykowy o przepustowości ok. 750 osób/h.