Losy rodziny rozdzieliła wojna. Teraz pani Joanna szuka korzeni i prosi o pomoc

To jest historia bez happy endu. Po 9 latach angielska policja odnalazła ciało Dariusza ze Słupska

Dokładnie 9 lat temu 8-letnia Kasia ze Słupska napisała list do świętego Mikołaja, który trafił do redakcji "Głosu". Kasia napisała w nim, że nie chce żadnych prezentów pod choinkę, ale pragnie, aby jej tata wrócił na święta do domu. Nie wrócił. Ani wtedy, ani na żadne kolejne święta. Pojechał do pracy do Anglii i słuch o nim zaginął. Dziś już nie mała Kasia, a 17-letnia Katarzyna, wie, dlaczego tata nie wrócił na święta. Angielska policja dokładnie 17 grudnia poinformowała o odnalezieniu Dariusza Michałowskiego. Niestety, znaleziono jego ciało.