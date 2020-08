Lotto Plaża Wolności już 5 i 6 września. Mocna obsada turnieju sobotniego i czeskie akcenty w turnieju gwiazd nad poznańską Rusałką

Lotto Plaża Wolności Poznań 2020 rozpoczęła się w miniony weekend od turniejów młodzieżowego i par mieszanych. Był to jednak tylko przedsmak emocji, jakie czekają na kibiców w pierwszy weekend września. W sobotę na boiska przy Jeziorze Rusałka wybiegną pary żeńskie i męskie z całej Polski. W kategorii kobiet są jeszcze ostatnie wolne miejsca, u panów zapisy są już na listę rezerwową. Wrocław, Oborniki Śląskie, Międzyrzecz czy Toruń to tylko niektóre miasta, których reprezentacje zgłosiły się do rywalizacji. W zawodach wezmą między innymi świeżo upieczeni medaliści Mistrzostw Polski Oldboyów w siatkówce plażowej – Joanna Rejno, Paulina Sdebel, Joanna Duszak i Danuta Barczyszyn wśród pań – oraz Błażej Szubstarski czy Łukasz Grabowski pośród panów.

Poznaliśmy pierwszych uczestników Turnieju Gwiazd

Sympatycy Lotto Plaży Wolności Poznań 2020 najbardziej czekają jednak na Turniej Gwiazd. W niedzielę 6 września rozegrane zostaną zawody, w których udział wezmą tylko zaproszone zespoły. Pierwszymi ogłoszonymi przez organizatorów zawodniczkami, którzy zaprezentują się nad Jeziorem Rusałka są Dorota Strąg i Jagoda Gruszczyńska. Panie w aktualnym rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej zajmują miejsca pierwsze i dziewiętnaste. Dorota w 2017 roku została wicemistrzynią Polski, rok wcześniej wraz z Jagodą stanęły na trzecim stopniu podium tych rozgrywek. Gruszczyńska w swojej kolekcji ma łącznie siedem krążków – jeden złoty oraz po trzy srebrne i brązowe. Co ciekawe od 2012 roku nie ma sezonu, w którym zawodniczka ta nie znalazłaby się w pierwszej trójce turnieju finałowego Mistrzostw Polski.

Obrona tytułu w innej konfiguracji

W zawodach męskich swój udział potwierdził między innymi Jędrzej Brożyniak – multimedalista eliminacji Mistrzostw Polski (trzynaście złotych, pięć srebrnych i pięć brązowych w ostatnich czterech sezonach). Wraz z Piotrem Janiakiem – zajmują pierwsze miejsce zarówno w aktualnym rankingu, jak i w zeszłorocznym. Zespół ten zwyciężył Turniej Gwiazd Lotto Plaży Wolności Poznań 2019. Pod nieobecność swojego etatowego partnera, Jędrzej bronić tytułu będzie w parze z Jarosławem Lechem – Mistrzem Polski z 2012 roku. Zawodnik ten po krótkiej przerwie wrócił do regularnych występów, co czyni z dużym powodzeniem. Obecnie znajduje się na trzeciej pozycji w klasyfikacji PZPS. Połączenie tych dwóch zawodników jest niezwykle interesujące, zobaczymy jak poradzą sobie w mocno obsadzonym turnieju.

Międzynarodowe starcia nad Jeziorem Rusałka

Najlepsze polskie zespoły to nie wszystko, co czeka na kibiców Lotto Plaży Wolności Poznań 2020. – W tym roku poza najlepszymi drużynami z naszego kraju, do rywalizacji zaprosiliśmy również pary czeskie – mówi Damian Lisiecki, organizator wydarzenia. – Są to czołowe ekipy z tego kraju, zapowiada nam się kapitalne widowisko – zaprasza czterokrotny mistrz Polski w siatkówce plażowej. Gośćmi zza granicy będą Martina Williams i Sára Olivová wśród pań oraz Jiří Sedlák i Patrik Maňas w kategorii męskiej. Obie te pary w oficjalnym rankingu siatkówki plażowej w Czechach sklasyfikowane są na czwartych miejscach. Z powodzeniem reprezentują swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych – Olivová zwyciężała w zeszłym roku w turniejach w Wolfurcie i Uherske Hradiste, Williams była druga w Ebensee i trzecia w Brnie. W stolicy Moraw również kapitalnie zaprezentowali się panowie, którzy zakończyli rywalizację na piątym miejscu. Taką samą lokatę uzyskali również w World Tourze w Tel Awiwie.

Kontuzja wyeliminowała Daniela Plińskiego z udziału w rozgrywkach

Jednym ze stałych bywalców imprezy jest Daniel Pliński. Popularny siatkarz zapowiedział swój udział również w tym roku, niestety musiał zweryfikować swoje plany. – Lotto Plaża Wolności Poznań 2020 na stałe zapisała się w moim kalendarzu, nie mogłem się doczekać ponownego spotkania z miłośnikami siatkówki plażowej w stolicy Wielkopolski – mówi stuczterdziestodwukrotny Reprezentant Polski. – Niestety uraz kolana uniemożliwił mi udział w tegorocznej edycji tej imprezy. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok, wiem, że Damian Lisiecki przygotował już w moje miejsce godne zastępstwo – zaprasza do udziału w imprezie wicemistrz świata i mistrz Europy.