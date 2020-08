Lotto Plaża Wolności już otwarta! Turniej młodzieżowy i par mieszanych w plażówce wstępem do wrześniowego Turnieju Gwiazd nad Rusałką

Turniejami - młodzieżowym oraz par mieszanych – rozpoczął się pierwszy weekend sportowych emocji na Lotto Plaży Wolności nad poznańską Rusałką. A to tylko wstęp do tego, co przygotowali dla kibiców organizatorzy w pierwszy weekend września. Wtedy bowiem do Poznania przyjadą gwiazdy siatkówki halowej i plażowej, czyli Danieli Pliński i Dominik Witczak.

Dwunasta edycja Lotto Plaży Wolności podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich odbywa się w dniach 22-23 sierpnia nad Rusałką. Na sobotę organizatorzy przygotowali turniej młodzieżowy, w którym udział wzięły dziewczęta i chłopcy do osiemnastego roku życia. To jeden z ostatnich akcentów Akcji Lato realizowanej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. W rywalizacji udział biorą drużyny z całej Wielkopolski, z reprezentacjami Kangura Nowy Tomyśl i Enei Energetyka Poznań na czele. Zobacz też: Lotto Plaża Wolności już w najbliższą sobotę nad Rusałką Na sobotę zaplanowano również otwarte treningi dla chętnych. – Wraz z Danielem Plińskim założyliśmy akademię siatkówki plażowej – mówi Damian Lisiecki, który poprowadzi wspomniane zajęcia. – W ten piękny sposób możemy zarażać swoją pasją do sportu adeptów siatkówki plażowej – tłumaczył nam czterokrotny mistrz Polski w siatkówce plażowej. Partnerami Lotto Plaży Wolności są: Totalizator Sportowy, Miasto Poznań oraz firmy Veolia i Remondis Sanitech. Wstęp na wszystkie mecze każdego etapu imprezy jest bezpłatny. Chcesz wiedzieć więcej? Autorem tekstu jest Radosław Patroniak Czytaj więcej Interesujesz się sportem? Tu znajdziesz najciekawsze, najnowsze, najważniejsze informacje:

Autorem tekstu jest Radosław Patroniak