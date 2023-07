Loty z Poznania do ciepłych krajów. Zobacz, dokąd w wakacje polecisz z lotniska Ławica!

Wakacyjne kierunki lotów z Poznania

Wśród wakacyjnych nowości poznańskiego lotniska znalazły się połączenia do wielu ciepłych miejsc w Europie. W wakacje polecimy z Poznania m.in. do słonecznego Bari we Włoszech, otoczonych krystaliczną wodą Chanii i Kefalonii w Grecji, pięknej chorwackiej Puli z dostępem do morza i rzymskim amfiteatrem, a także wakacyjnego kurortu Burgas w Bułgarii. W ofercie na lipiec i sierpień są też znane europejskie nadmorskie miasta.

Wielkopolanie i mieszkańcy zachodniej części kraju, którzy zaplanowali swój urlop jesienią, będą mogli wypocząć nawet na Bliskim Wschodzie! Od 29 października 2023 r. na lotnisku Ławica zagości nowa linia lotnicza flydubai z połączeniem do Dubaju. Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu w środy, piątki oraz niedziele.