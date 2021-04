"Łowcy pedofilów" zatrzymali mężczyznę w Pile, który chciał się umówić z 12-latką

Pedofil umówił się z dziewczynką w Szczecinie pod pomnikiem Jana Pawła II. Tam czekali na niego „łowcy pedofilów”. Mężczyzna jednak w ostatniej chwili odwołał spotkanie. Członkowie grupy postanowili odwiedzić mężczyznę w miejscu zamieszkania. Na miejscu pojawili się razem z policją, a spotkanie nagrali i opublikowali w internecie.

- Nie pojechałeś, dlatego my przyjechaliśmy do ciebie do Piły