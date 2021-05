Łukasz Trałka przedłużył kontrakt z Wartą Poznań. 37-latek będzie grał dla Zielonych w sezonie 2021/22

Doświadczony zawodnik ma teraz za sobą najlepszy sezon w swojej karierze pod względem indywidualnym. W 31 spotkaniach zdobył 4 bramki i zanotował 8 asyst. Łącznie w koszulce Zielonych wystąpił w 61 meczach (5 goli, 10 asyst). Dla Łukasza Trałki zabrakło jednak nominacji do nagrody pomocnika sezonu w naszej lidze, co wydaje się być sporym zaskoczeniem.

- Było wiele okoliczności, które skłaniały mnie do podpisania nowego kontraktu, jednak najważniejsza była ta chęć dalszej gry. Rok temu sytuacja wyglądała inaczej, ale z biegiem czasu uznaliśmy, że to nie jest jeszcze czas na to, żeby kończyć. Teraz miałem o wiele więcej argumentów za tym, żeby pograć jeszcze w piłkę przez kolejny rok. Mamy za sobą udany sezon z Wartą Poznań i to też miało znaczenie. Bardzo się z tego cieszę, że sprawy potoczyły się szybko i jesteśmy po podpisaniu kolejnej umowy - wspomina Trałka na oficjalnej stronie klubowej.