Łukasz Trałka świętuje 37. urodziny i czeka na swój 400. mecz w ekstraklasie

Warta najlepszą piłkarską drużyną w Poznaniu i Wielkopolsce! Zieloni w końcówce sezonu grają o puchary, kasę i... stołek

Warta Poznań na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2020/21 PKO BP Ekstraklasy ma siedem punktów przewagi nad Lechem, co oznacza, że już na pewno będzie najlepszą drużyną w mieście pierwszy raz od 1970 roku. Jednak ten świetny sezon dla Zielonych może zakończyć się jeszcze lepiej, bo piłkarze Piotra Tworka do ostatniej kolejki będą bili się m.in. o możliwość gry występu w eliminacjach europejskich pucharów. To jednak nie wszystko.