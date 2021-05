Luzowanie obostrzeń: Od jutra otwarte siłownie, gastronomia w lokalu. Możliwe będą imprezy okolicznościowe. Sprawdź, co się otworzy w piątek

Od piątku 28 maja będzie można usiąść wewnątrz restauracji przy zachowaniu zasad:- maks. 50 proc. obłożenia- dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).Przejdź dalej --->Poznań: Wideo z telefonu z kawalerki 9 m2

Fot. Karolina Misztal