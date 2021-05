Luzowanie obostrzeń w branży gastronomicznej. Czy poznańscy restauratorzy są gotowi na otwarcie?

Poznańscy restauratorzy w zdecydowanej większości są przygotowani na ponowne rozszerzenie swojej działalności. Przed piątkiem czekają ich ostatnie poprawki, mierzenie odległości między stolikami i zaopatrzenie kuchni na wzmożony ruch.

- Patrząc na to, co się działo przeszło tydzień temu, gdy otworzyliśmy ogródek, mieliśmy dosyć duże obłożenie. Myślę, że teraz, kiedy będzie też otwarte wnętrze restauracji. Zainteresowanie będzie na pewno spore, zwłaszcza że nie będziemy już uzależnieni od pogody, bo jeśli pada, to tych gości jest bardzo mało