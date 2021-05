Magda Linette bez trenera, za to z dwoma zwycięstwami z rzędu. Poznańska tenisistka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Strasburgu

Warto jednak podkreślić, że Linette świetnie grała z głębi kortu, poprawnie serwowała i często dochodziła do skrótów rywalki. Wytrzymała również próbę nerwów w końcówce pierwszej partii, kiedy od stanu 2:4 wygrała trzy gemy, po czym znów musiała przełamać Cornet, by doprowadzić do tie-breaka. W nim już jednak rządziła niepodzielnie. W drugim secie poznańska tenisistka poszła za ciosem i wyszła na prowadzenie 3:0. Chwilę później Cornet poddała spotkanie.