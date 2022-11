Magda Linette podsumowała swój najrówniejszy w karierze sezon i opowiedziała o swoim sporzez Wiktorią Azarenką

Najbardziej cieszą wyeliminowanie Jabeur we French Open i wygrne w BJKC

Jej zdaniem miniony sezon nie był najlepszy w jej karierze, ale chyba najrówniejszy, choć to nie znaczy, że nie było w nim porażek, które bardzo bolały, jak choćby ta w finale w Kozerkach, w Chennai czy w I rundzie US Open.

– Najbardziej zadowolona byłam z wyeliminowania w I rundzie French Open Tunezyjki Ons Jabeur oraz ze zwycięstw w Billie Jean King Cup nad Amerykanką Madison Keys i Czeszką Karoliną Pliskovą. Druga część sezonu ogólnie była dla mnie lepsza niż pierwsza. Z kolei największe rozczarowanie to błyskawiczne odpadnięcie z turnieju w Monastyrze w Tunezji, na który poleciałam po dobrych występach w Chennai i w Seulu – przyznała 30-letnia tenisistka.

– Pod jednym względem był to jednak mój najgorszy sezon w karierze, a mianowicie bardzo rzadko byłam w Poznaniu. Jakby policzyć wszystkie dni, to nie wiem czy zebrałoby się więcej niż pięć tygodni. To mój negatywny rekord, pomijając oczywiście czas pandemii – dodała sympatyczna zawodniczka.